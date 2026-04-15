Visites Enchantées de Chantore Rhododendrons Château de Chantore Bacilly

Bacilly

Visites Enchantées de Chantore Rhododendrons

Château de Chantore 1 Allée du Château Bacilly Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour célébrer la floraison des rhododendrons au parc et château de Chantore. Venez assister aux visites enchantées de Chantore.

Les visites se déroulent en 3 actes

– Premier acte visite des collections des intérieurs du château par les propriétaires

– Second acte visite du parc commentée des rhododendrons centenaires

– Enfin, dernier acte, goûter normand et gourmand avec le cidre et le jus de pomme de la propriété et une pâtisserie. .

Château de Chantore 1 Allée du Château Bacilly 50530 Manche Normandie +33 6 74 30 66 64 Contact@chateaudechantore.com

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English : Visites Enchantées de Chantore Rhododendrons

L’événement Visites Enchantées de Chantore Rhododendrons Bacilly a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts