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Visites Enchantées de Chantore Rhododendrons Château de Chantore Bacilly

Visites Enchantées de Chantore Rhododendrons Château de Chantore Bacilly

Visites Enchantées de Chantore Rhododendrons Château de Chantore Bacilly samedi 23 mai 2026.

Lieu : Château de Chantore

Adresse : 1 Allée du Château

Ville : 50530 Bacilly

Département : Manche

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Bacilly

Visites Enchantées de Chantore Rhododendrons

Château de Chantore 1 Allée du Château Bacilly Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Pour célébrer la floraison des rhododendrons au parc et château de Chantore. Venez assister aux visites enchantées de Chantore.
Les visites se déroulent en 3 actes
– Premier acte visite des collections des intérieurs du château par les propriétaires
– Second acte visite du parc commentée des rhododendrons centenaires
– Enfin, dernier acte, goûter normand et gourmand avec le cidre et le jus de pomme de la propriété et une pâtisserie.   .

Château de Chantore 1 Allée du Château Bacilly 50530 Manche Normandie +33 6 74 30 66 64  Contact@chateaudechantore.com

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English : Visites Enchantées de Chantore Rhododendrons

L’événement Visites Enchantées de Chantore Rhododendrons Bacilly a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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