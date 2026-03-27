Visites Enfants à la cathédrale Notre-Dame

16 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-28 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

Des visites adaptées au jeune public pour comprendre la cathédrale, son architecture et son histoire. Visites pour les enfants agés de 8 à 12 ans.

À l’occasion des vacances de Pâques, la cathédrale de Chartres propose des visites spécialement conçues pour les enfants et les familles, afin de découvrir ce monument emblématique de manière accessible et conviviale. Ces visites offrent une occasion privilégiée de porter un regard nouveau sur la cathédrale et de vivre un moment culturel en famille. Les places étant limitées, la réservation est indispensable. .

16 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 21 75 02 visites.cathedrale@diocesechartres.fr

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English :

Tours adapted for young visitors to help them understand the cathedral, its architecture and its history. Tours for children aged 8 to 12.

L’événement Visites Enfants à la cathédrale Notre-Dame Chartres a été mis à jour le 2026-03-27 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES