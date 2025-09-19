Visites enfants-parents des Archives départementales de la Haute-Saône Archives départementales De La Haute-Saône Vesoul

À partir de 5 ans | 15 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T16:30:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Sous la conduite de la médiatrice, cette visite contée vous permettra de découvrir avec vos enfants l’univers et les métiers des archives et les trésors qui sont conservés.

Archives départementales De La Haute-Saône 14a Rue Miroudot Saint-Ferjeux, 70000 Vesoul, France 0384957630 http://archives.haute-saone.fr/

© Archives départementales de la Haute-Saône