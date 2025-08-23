Visites entre chien et loup « à la découverte de la ville et de son cloître » Devant l’Office de tourisme Chalon-sur-Saône

Visites entre chien et loup « à la découverte de la ville et de son cloître » Devant l’Office de tourisme Chalon-sur-Saône samedi 23 août 2025.

Visites entre chien et loup « à la découverte de la ville et de son cloître »

Devant l’Office de tourisme 4 Place du Port-Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – 3.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Profitez de l’atmosphère particulière de la tombée de la nuit…pour découvrir la cité ancienne en compagnie d’un guide conférencier. La visite s’achèvera en apothéose au cœur du cloître de la cathédrale restauré, dont la mise en lumière est exceptionnelle. .

Devant l’Office de tourisme 4 Place du Port-Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

English : Visites entre chien et loup « à la découverte de la ville et de son cloître »

German : Visites entre chien et loup « à la découverte de la ville et de son cloître »

Italiano :

Espanol :

L’événement Visites entre chien et loup « à la découverte de la ville et de son cloître » Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-06-25 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I