Visites Entre Fourches et Fourchettes Marcillé-Raoul

Visites Entre Fourches et Fourchettes Marcillé-Raoul mardi 29 juillet 2025.

Visites Entre Fourches et Fourchettes

Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29 16:00:00

fin : 2025-07-29 19:30:00

Date(s) :

2025-07-29

Avec Entre Fourches et Fourchettes, le Réseau Education à l’Environnement du Pays de Fougères (REEPF) vise à valoriser les producteurs et acteurs locaux engagés autour des circuits courts alimentaires !

Ces visites sont l’occasion de mettre en lien les habitants et producteurs du pays de Fougères, les consommateurs et épiceries locales / magasins et marchés paysans sur un même territoire.

Pour cette après-midi du 29 juillet, deux visites consécutives sont proposés :

– 16h30-18h La Ferme du Ter’Ter Ferme des Fertais Lieu-dit Les fertais à Marcillé-Raoul (près de l’étang du boulet à Feins)

Elevage bovin, maraichage, fromagerie et démarche d’accueil social et pédagogique, art et culture…

– 18h30-19h30 Biao Ti’Marché du Tiercent

Marché estival porté par l’association Tiversant, il fait la part belle aux producteurs locaux, invite des associations engagées à se présenter et propose chaque semaine des animations musicales ou théâtrales.

Un départ en covoiturage est proposé à 16h sur la place de l’Europe à Saint-Brice-en-Coglès

Gratuit Inscriptions obligatoires .

Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 45 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visites Entre Fourches et Fourchettes Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne