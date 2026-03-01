Visites ésotériques avec Yan Serre en Mars.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 13:30:00

fin : 2026-03-15 17:30:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

Participez à 2 visites guidées de 4h en forêt d’Huelgoat le 14/03 et dans les Monts d’Arrée le 15/03 à la découverte des symboles cachés avec Yan.

D’autres dates possibles dès 3 personnes…

Sur réservation au 06 11 58 72 23 .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 11 58 72 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites ésotériques avec Yan Serre en Mars.

L’événement Visites ésotériques avec Yan Serre en Mars. Huelgoat a été mis à jour le 2026-03-02 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ