Visites ésotériques avec Yan Serre en Mars. Huelgoat

Huelgoat Finistère
Début : 2026-03-14 13:30:00
fin : 2026-03-15 17:30:00
2026-03-14 2026-03-15
Participez à 2 visites guidées de 4h en forêt d’Huelgoat le 14/03 et dans les Monts d’Arrée le 15/03 à la découverte des symboles cachés avec Yan.
D’autres dates possibles dès 3 personnes…
Sur réservation au 06 11 58 72 23 .
Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 11 58 72 23
