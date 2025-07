Visites estivales à Dingsheim les histoires de Geoffrey ! Dingsheim

Place de la Mairie Dingsheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-10 14:00:00

fin : 2025-08-10 16:00:00

2025-08-10

Visite guidée et commentée de Dingsheim, vous en apprendrez d’avantage sur ce village et sur le Kochersberg grâce au guide local et historien Geoffrey.

Vous souhaitez découvrir l’histoire du Kochersberg ? Suivez le guide ! Geoffrey, guide-conférencier, médiateur culturel et historien vous en apprendra plus d’une sur ce territoire et plus particulièrement sur la commune de Dingsheim ! .

Place de la Mairie Dingsheim 67370 Bas-Rhin Grand Est

English :

Take a guided tour of Dingsheim, and learn more about the village and the Kochersberg region from local guide and historian Geoffrey.

German :

Geführter und kommentierter Rundgang durch Dingsheim. Dank des örtlichen Fremdenführers und Historikers Geoffrey erfahren Sie mehr über das Dorf und den Kochersberg.

Italiano :

Partecipate a una visita guidata di Dingsheim e scoprite di più sul villaggio e sulla regione del Kochersberg grazie alla guida locale e allo storico Geoffrey.

Espanol :

Realice una visita guiada por Dingsheim y aprenda más cosas sobre el pueblo y la región de Kochersberg de la mano del guía e historiador local Geoffrey.

