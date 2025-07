Visites estivales de l’église Saint-Mathurin La Mailleraye-sur-Seine Arelaune-en-Seine

Visites estivales de l’église Saint-Mathurin

La Mailleraye-sur-Seine 2 Rue Fouque Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2025-07-13 15:00:00

fin : 2025-08-03 17:00:00

2025-07-13 2025-07-20 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17

Visites estivales commentées de l’église Notre Dame et Saint Mathurin .

Possibilité ” visite à la demande ” en semaine (contact mairie).

English : Visites estivales de l’église Saint-Mathurin

Summer guided tours of Notre Dame and Saint Mathurin churches.

Possibility of ? visit on request ? during the week (contact the town hall).

German :

Kommentierte Sommerbesuche der Kirche Notre Dame und Saint Mathurin .

Möglichkeit ? Besuch auf Anfrage ? unter der Woche (Kontakt mit dem Rathaus).

Italiano :

Visite guidate alla chiesa di Notre Dame e a Saint Mathurin.

Visite su richiesta durante la settimana (contattare il municipio).

Espanol :

Visitas guiadas a la iglesia de Notre Dame y Saint Mathurin.

Visitas a petición durante la semana (contactar con el ayuntamiento).

