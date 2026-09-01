Visites et animations à la Cave à Musique Cave à musique Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Visites et animations à la Cave à Musique

Cave à musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La Cave à Musique vous dévoile ses coulisses : l’occasion de découvrir les backstages d’une salle de concert, de comprendre les enjeux d’une tournée et de découvrir les contraintes de la vie d’artiste. Arpentez les caves de ce lieu culturel unique dans le paysage des SMAC de France en toute liberté ou accompagné(e) d’un membre de l’association LUCIOL gestionnaire du lieu.

En parallèle des visites, saisissez l’opportunité d’assister à un concert immersif au casque sur des chaises longues avec Xavier Machault (voix) et Mélanie Loisel (contrebasse).

Dimanche : Visite libre ou guidée gratuite : 10h – 17h.

Poésie couchée #2 : 11h30 – 12h15 / 16h – 16h45

Gratuit, réservation conseillée sur notre billetterie.

Barbecue et buvette avec playlist participative autour du P/Matrimoine de 12h15 à 14h.

Présentation de la programmation de l’automne en avant première de 17h à 18h. .

Cave à musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visites et animations à la Cave à Musique

L’événement Visites et animations à la Cave à Musique Mâcon a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)