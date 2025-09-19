Visites et animations à l’abbaye de Lahonce Abbaye Lahonce Lahonce

Visites et animations à l’abbaye de Lahonce Abbaye Lahonce Lahonce vendredi 19 septembre 2025.

Visites et animations à l’abbaye de Lahonce 19 – 21 septembre Abbaye Lahonce Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Départ des visites guidées à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Abbaye de Lahonce – Programme des Journées du Patrimoine

Samedi

Accueil des scolaires avec leurs enseignants : visites adaptées aux projets pédagogiques

Visites libres toute la journée, avec possibilité de renseignements sur place

Visite commentée à 18 h

Animations et concert dans le cloître l’après-midi

Concert en soirée

Dimanche

Visites libres avec renseignements sur place

Visite commentée à 18 h

Apéritif de l’amitié suivi d’un moment festif avec mutxiko (danses traditionnelles basques)

Conférence à 16 h

Abbaye Lahonce 780 avenue de l’Abbaye 64990 Lahonce Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 31 55 10 http://abbayedelahonce-lesamis.fr Abbaye construite au XII siècle par les moines Prémontré installés à,Lahonce pour pacifier organiser et christianiser la Province du Labourd jusqu’au royaume de Navarre présence parkings

Abbaye de Lahonce – Programme des Journées du Patrimoine

© Germaine Encizo