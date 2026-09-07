Visites et animations à l’Aître Saint-Saturnin, Église Saint-Saturnin, Blois
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Saturnin · Blois
Informations pratiques
Visites et animations à l’Aître Saint-Saturnin 19 et 20 septembre Église Saint-Saturnin Loir-et-Cher
Réservation visites au 02 54 90 33 33, à partir du 07/09/26
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites de l’aître Saint-Saturnin : 10h, 11h, 12h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 (durée 30 min, sur réservation)
Démonstration et initiation à la taille de pierre : rencontrez les artisans qui restaurent les trésors de Blois. En charge de la restauration du patrimoine local et récemment de l’église Saint-Nicolas et de l’église Saint-Saturnin, l’entreprise Lefèvre offre une initiation à la taille de pierre.
Église Saint-Saturnin Rue Munier, 41000 Blois, France Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 44 50 50 https://www.blois.fr/annuaire/sites-culturels-remarquables/eglise-aitre-saint-saturnin
Visite libre de l’aître Saint-Saturnin
© Ville de Blois
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