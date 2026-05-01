Visites et animations au jardin de la mère Cucu Le Jardin de la Mère Cucu Édon

Édon

Visites et animations au jardin de la mère Cucu

Le Jardin de la Mère Cucu 11 route du Maine Chabrol Édon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Visites libres et commentées du jardin de la mère Cucu de 10h à 18h

buvette-petite restauration

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Le Jardin de la Mère Cucu 11 route du Maine Chabrol Édon 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 95 52 atelierchatbrol@gmail.com

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English :

Self-guided and guided tours of the Mère Cucu garden from 10 a.m. to 6 p.m.

refreshments and snacks

L’événement Visites et animations au jardin de la mère Cucu Édon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Sud Charente