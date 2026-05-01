Visites et animations au jardin de la mère Cucu Le Jardin de la Mère Cucu Édon
Visites et animations au jardin de la mère Cucu Le Jardin de la Mère Cucu Édon vendredi 22 mai 2026.
Édon
Visites et animations au jardin de la mère Cucu
Le Jardin de la Mère Cucu 11 route du Maine Chabrol Édon Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Visites libres et commentées du jardin de la mère Cucu de 10h à 18h
buvette-petite restauration
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Le Jardin de la Mère Cucu 11 route du Maine Chabrol Édon 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 95 52 atelierchatbrol@gmail.com
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English :
Self-guided and guided tours of the Mère Cucu garden from 10 a.m. to 6 p.m.
refreshments and snacks
L’événement Visites et animations au jardin de la mère Cucu Édon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Sud Charente