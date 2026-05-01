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Visites et animations au jardin de la mère Cucu Le Jardin de la Mère Cucu Édon

Visites et animations au jardin de la mère Cucu Le Jardin de la Mère Cucu Édon vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Le Jardin de la Mère Cucu

Adresse : 11 route du Maine Chabrol

Ville : 16320 Édon

Département : Charente

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Édon

Visites et animations au jardin de la mère Cucu

Le Jardin de la Mère Cucu 11 route du Maine Chabrol Édon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Visites libres et commentées du jardin de la mère Cucu de 10h à 18h
buvette-petite restauration
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Le Jardin de la Mère Cucu 11 route du Maine Chabrol Édon 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 95 52  atelierchatbrol@gmail.com

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English :

Self-guided and guided tours of the Mère Cucu garden from 10 a.m. to 6 p.m.
refreshments and snacks

L’événement Visites et animations au jardin de la mère Cucu Édon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Sud Charente