Visites et animations aux carrières de la Lie (La Roche-Vineuse) Route des Pérelles La Roche-Vineuse

Informations pratiques

La Roche-Vineuse

Visites et animations aux carrières de la Lie (La Roche-Vineuse)

Route des Pérelles Les carrières de la Lie La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L‘association des Carrières de La Lie valorise et vous fait découvrir ce site riche d’un patrimoine historique remarquable. Des carrières qui, de la période gallo-romaine au Moyen Âge, ont fourni la région mâconnaise en blocs pour la construction, la sculpture et la réalisation de centaines de sarcophages.

Visites et animations gratuites : travail de l’argile et initiation à la fouille .

Route des Pérelles Les carrières de la Lie La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 38 00 92

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English : Visites et animations aux carrières de la Lie (La Roche-Vineuse)

L’événement Visites et animations aux carrières de la Lie (La Roche-Vineuse) La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)