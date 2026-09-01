Visites et animations aux carrières de la Lie (La Roche-Vineuse) Route des Pérelles La Roche-Vineuse
samedi 19 septembre 2026 · Route des Pérelles · La Roche-Vineuse
Informations pratiques
La Roche-Vineuse
Visites et animations aux carrières de la Lie (La Roche-Vineuse)
Route des Pérelles Les carrières de la Lie La Roche-Vineuse Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L‘association des Carrières de La Lie valorise et vous fait découvrir ce site riche d’un patrimoine historique remarquable. Des carrières qui, de la période gallo-romaine au Moyen Âge, ont fourni la région mâconnaise en blocs pour la construction, la sculpture et la réalisation de centaines de sarcophages.
Visites et animations gratuites : travail de l’argile et initiation à la fouille .
Route des Pérelles Les carrières de la Lie La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 38 00 92
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English : Visites et animations aux carrières de la Lie (La Roche-Vineuse)
L’événement Visites et animations aux carrières de la Lie (La Roche-Vineuse) La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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