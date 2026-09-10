Visites et animations de la forge ancestrale de Tourouzellle, Forge de Tourouzelle, Tourouzelle

Informations pratiques

Visites et animations de la forge ancestrale de Tourouzellle Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Forge de Tourouzelle Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez la forge centenaire du village, conservée « dans son jus », et assistez au travail du fer par le forgeron tout au long de la journée. Des démonstrations de ferrage de chevaux par le maréchal-ferrant auront lieu à 10h30 et 15h30.

Une exposition sera également consacrée à l’apiculture traditionnelle et aux ruchers tourouzellois.

Films et photographies permettront enfin de découvrir les travaux agricoles des années 1940 et 1950.

Forge de Tourouzelle Place Pasteur, 11200 Tourouzelle Tourouzelle 11200 Aude Occitanie 07 88 46 57 20 https://www.facebook.com/p/Amis-du-Patrimoine-Tourouzelle-100090536541520/ Découvrez une forge centenaire conservée « dans son jus » et plongez dans l’univers du métier de forgeron. Assistez au travail du fer et au ferrage de chevaux, et découvrez également plusieurs expositions consacrées à ce savoir-faire traditionnel.

Découverte de la forge centenaire du village conserrvée dans « son jus ». travaux du fer par le forgeron toute là journée. Ferrage de chauvaux par le maréchal ferrarnt à 10 h 30 et 15 h 30.

©andré Fraisse