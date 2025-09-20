Visites et ateliers aux Granges médiévales Les Granges médiévales Vielmur-sur-Agout

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

Venez visiter une ferme médiévale du XIe siècle aux Granges à Vielmur sur Agout, le tout agrémenté par un troupe de reconstitution historique qui animera le weekend.

Au programme : des combats de chevalerie, visite guidée, tir de trébuchet (si le temps le permet).

Les Granges médiévales 4 La Grange, 81570 Vielmur-sur-Agout Vielmur-sur-Agout 81570 Tarn Occitanie 06 70 14 77 50 Les granges sont un ensemble médiéval millénaire aujourd’hui occupé par l’association « La vie moyenâgeuse ». L’existence du bâtiment peut être datée dès les XIIIe et XIVe siècles grâce à des restes de peintures expertisées, même s’il est possible que son édification soit plus ancienne encore.

© La vie moyenâgeuse