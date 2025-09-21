Visites et contes nature et patrimoine au Jardin Clos du Pré Nouveau Le Jardin Clos du Pré Nouveau Arcens

Visites et contes nature et patrimoine au Jardin Clos du Pré Nouveau Dimanche 21 septembre, 11h00 Le Jardin Clos du Pré Nouveau Ardèche

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Animation du Jardin Clos avec visites libres et commentées, pique-nique en musique et spectacle de contes par Chloé Gabrielli

A 11 h, visite commentée du Jardin Clos.

A 12 h 30, pique-nique tiré du sac et compote géante partagée, avec animation musicale.

A 15 h, Chloé GABRIELLI, conteuse professionnelle, proposera un spectacle pour tous sur le thème nature et patrimoine, centré sur l’Humanité qui nous réunit.

Le Jardin Clos du Pré Nouveau 07310 ARCENS Arcens 07310 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 11 02 72 83 Une nouvelle vie s’ouvre pour ce remarquable jardin en terrasses qui a été construit en pierre sèche vers la fin du XIXème siècle, et qui s’est retrouvé en situation de péril au début du XXIème. Il est situé à 800 m de Massas, le long du sentier pédestre balisé qui conduit au Géosite du Rocher de Soutron. Un présentoir installé à l’entrée du jardin explique l’histoire et l’aménagement de ce site. Une lauze gravée aux noms des principaux financeurs de sa restauration a été placée à proximité, et une pierre gravée au nom de l’école d’Arcens remercie les élèves pour leur participation à la sauvegarde de ce site, véritable monument architectural. Un balisage au départ du centre bourg d’Arcens vous conduira au Hameau de Massas (2 km). Ensuite, vous aurez le choix entre poursuivre à pied sur 800 m, ou continuer en voiture si votre véhicule n’est pas trop bas (chemin de terre de 800 m). Les places de parking sont indiquées à l’arrivée sur le site au Pré Nouveau.

Journées européennes du patrimoine 2025

