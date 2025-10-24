Visites et dégustation des cognacs Voyer et Vaudon Cognac Voyer & Vaudon Mérignac

Visites et dégustation des cognacs Voyer et Vaudon 24 octobre – 23 novembre Cognac Voyer & Vaudon Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T09:00:00+01:00 – 2025-10-24T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-23T16:00:00+01:00 – 2025-11-23T17:00:00+01:00

Partez à la découverte des pressoirs, du chai de vieillissement et de la distillerie, et plongez dans les étapes clés de l’élaboration du cognac, avant de savourer une dégustation qui révèle toute la richesse de ce savoir-faire ancestral.

Cognac Voyer & Vaudon 23 rue du Marronnier,16170 Echallat Mérignac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.cognac-voyer-vaudon.fr/

