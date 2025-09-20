Visites et démonstrations d’un ancien moulin devenu musée Moulin de la Blies – Musée des techniques faïencières et Jardin des Faïenciers Sarreguemines

Visites et démonstrations d’un ancien moulin devenu musée Moulin de la Blies – Musée des techniques faïencières et Jardin des Faïenciers Sarreguemines samedi 20 septembre 2025.

Visites et démonstrations d’un ancien moulin devenu musée 20 et 21 septembre Moulin de la Blies – Musée des techniques faïencières et Jardin des Faïenciers Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Tout au long du week-end, l’équipe des musées vous donne rendez-vous pour des visites et des démonstrations flash de 10 à 15 minutes au Moulin de la Blies : démonstration de savoir-faire, histoire du lieu… L’occasion également de découvrir ou redécouvrir l’exposition Vestiges – Mémoires d’une faïencerie !

Moulin de la Blies – Musée des techniques faïencières et Jardin des Faïenciers 125 Avenue de la Blies, 57200 Sarreguemines Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est 03 87 98 28 87 https://www.sarreguemines-museum.fr http://www.sarreguemines-museum.eu À trois kilomètres du centre-ville, sur les berges de la Blies, s’étend le site dit du “Moulin de la Blies”. L’eau y forme une “frontière naturelle” avec l’Allemagne. Avant même la Révolution industrielle, le site (ou lieu-dit) du Moulin de la Blies constituait déjà une unité de production des faïenceries, ce qui en fait le site industriel le plus ancien de la ville. En 1821, on sait que le moulin appartenait à un charpentier qui y exploitait une scierie. La faïencerie le transforme ensuite en moulin à cailloutage, en activité de 1825 à 1969. Au XIXe siècle, la faïencerie de Sarreguemines utilise une série de moulins sur les rives de la Sarre et de la Blies, exploitant la force du courant pour faire fonctionner les nombreux broyeurs et malaxeurs nécessaires. L’usine du Moulin de la Blies est un vaste ensemble de bâtiments répartis sur quatre hectares, où sont fabriquées les pâtes utilisées par la manufacture. Une forge et une menuiserie y étaient également présentes.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musées de Sarreguemines