Visites et expositions au château » Qui qu’en grogne » Château « Qui qu’en grogne » Moyen

Visites et expositions au château » Qui qu’en grogne » Château « Qui qu’en grogne » Moyen samedi 20 septembre 2025.

Visites et expositions au château » Qui qu’en grogne » 20 et 21 septembre Château « Qui qu’en grogne » Meurthe-et-Moselle

Tarif spécial de 3 €. Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans et les étudiants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Lors d’une visite guidée, vous découvrirez l’histoire du château et les salles du logis du châtelain. Vous pouvez également explorer le château librement avec un plan explicatif.

Le long du parcours extérieur, les visiteurs peuvent s’arrêter devant un atelier de taille de pierre et, éventuellement, prendre les outils en main.

Château « Qui qu’en grogne » 9 Rue du Château, 54118 Moyen Moyen 54118 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 20 91 28 03 https://www.chateau-quiquengrogne-moyen.fr Le château « Qui qu’en grogne » a été construit au XVe siècle par les évêques de Metz. Son histoire originale s’écrit, donc, en marge du duché de Lorraine.

Ses ruines sont imposantes et le logis du châtelain, complètement restauré, abrite plusieurs salles d’exposition. Parking possible dans la cour du château.

Lors d’une visite guidée, vous découvrirez l’histoire du château et les salles du logis du châtelain. Vous pouvez également explorer le château librement avec un plan explicatif.

© Yves Richez