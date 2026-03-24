Visites et Illuminations de l’Eglise VITOTEL Eglise VITOTEL Vitot

Visites et Illuminations de l’Eglise VITOTEL

Eglise VITOTEL 3 rue Saint Michel Vitot Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:30:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Illumination de l’Eglise de Vitotel tous le week-end

Le dimanche, visite de l’église avec l’association des amis de Vitotel. .

Eglise VITOTEL 3 rue Saint Michel Vitot 27110 Eure Normandie +33 6 85 99 24 44 contact@vitotel.fr

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English : Visites et Illuminations de l’Eglise VITOTEL

L’événement Visites et Illuminations de l’Eglise VITOTEL Vitot a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure