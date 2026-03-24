Visites et Illuminations de l’Eglise VITOTEL Eglise VITOTEL Vitot
Visites et Illuminations de l’Eglise VITOTEL Eglise VITOTEL Vitot dimanche 31 mai 2026.
Visites et Illuminations de l’Eglise VITOTEL
Eglise VITOTEL 3 rue Saint Michel Vitot Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:30:00
fin : 2026-05-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Illumination de l’Eglise de Vitotel tous le week-end
Le dimanche, visite de l’église avec l’association des amis de Vitotel. .
Eglise VITOTEL 3 rue Saint Michel Vitot 27110 Eure Normandie +33 6 85 99 24 44 contact@vitotel.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visites et Illuminations de l’Eglise VITOTEL
L’événement Visites et Illuminations de l’Eglise VITOTEL Vitot a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure