Visites et jeux au Musée Bullecourt 1917 Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Bullecourt

Visites et jeux au Musée Bullecourt 1917 Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Bullecourt samedi 20 septembre 2025.

Visites et jeux au Musée Bullecourt 1917 20 et 21 septembre Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre et gratuite du musée le samedi et dimanche de 13h30 à 18h

Des visites guidées « un objet une histoire » sont proposées samedi et dimanche de 14h30 à 16h30

Un livret-jeu est disponible « l’énigme du géant d’acier » le samei et dimanche de 14h30 à 16h30

Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 1 bis rue d’Arras – 62128 Bullecourt Bullecourt 62128 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 55 33 20 Ce musée militaire qui présente de nombreux vestiges rend hommage aux plus de 7000 Australiens tombés pour délivrer Bullecourt et les villages environnants.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée Bullecourt 1917 Jean et Denise Letaille – Paper Menthe