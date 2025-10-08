Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan
Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan jeudi 26 février 2026.
Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 11:00:00
fin : 2026-02-26 11:45:00
Date(s) :
2026-02-26
En famille ou entre amis, partez à la découverte de Fernand Léger et d’André Mare, à travers une série de jeux conçus pour toute la famille.
Ouvrez l’œil ! Utilisez nos kaléidoscopes œil de mouche pour observer de manière cubiste. Devinez ce que représente tel ou tel tableau ! Coloriez et composez pour comprendre les techniques de ces grands artistes. Jouez le jeu et mettez-vous en scène pour reproduire l’atmosphère d’un tableau pour une photo souvenir insolite.
Droit d’entrée +2€ pour l’animation
Places limitées Réservation conseillée .
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr
English : Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare Argentan a été mis à jour le 2025-10-13 par Terres d’Argentan Intercom