Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 11:00:00

fin : 2026-04-23 12:30:00

Date(s) :

2026-04-23

En famille ou entre amis, partez à la découverte de Fernand Léger et d’André Mare, à travers une série de jeux conçus pour toute la famille.

Ouvrez l’œil ! Utilisez nos kaléidoscopes œil de mouche pour observer de manière cubiste. Devinez ce que représente tel ou tel tableau ! Coloriez et composez pour comprendre les techniques de ces grands artistes. Jouez le jeu et mettez-vous en scène pour reproduire l’atmosphère d’un tableau pour une photo souvenir insolite.

Droit d’entrée +2€ pour l’animation

Places limitées Réservation conseillée .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

