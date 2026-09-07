Visites et séances à L’Agence du court métrage, L’Agence du court métrage, Paris

Informations pratiques

Visites et séances à L’Agence du court métrage Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h30, 14h30, 16h30 L’Agence du court métrage Paris

Salle de 42 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Agence du court métrage ouvre ses portes au public pour des séances de cinéma et des visites du stock de copies argentiques, le dimanche 20 septembre 2026 :

– à 10h : programme de courts métrages à partir de 3 ans

– à 11h : programme de courts métrages à partir de 6 ans

– à 14h30 : programme de courts métrages dès 14 ans

– à 16h : programme de courts métrages dès 14 ans

Toutes les séances seront suivies de visites.

L’Agence du court métrage 77 rue des Cévennes 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 01 44 69 26 60 https://www.agencecm.com/pages/ https://www.facebook.com/LAgence.du.court.metrage/?fb_dtsg_ag=AdyC1RM6a7aG0J4_AmgyJptEZklDTujno4i2OLDfT-j2Iw%3AAdzv9AipifETXvGZi3ZDXc-kx38skteGZ9n5Zrs7yNSD7Q L’Agence du court métrage est née en 1983, de la volonté de nombreux professionnels (réalisateurs, producteurs, exploitants, festivals) de promouvoir et de développer la diffusion du court métrage, sur tous les écrans et pour tous les publics. Métro 10 Charles Michel, Métro 8 Boucicot, RER C Javel, Bus 42 Rond Point – Saint charles

Projection suivie de visite

©L’Agence du court métrage