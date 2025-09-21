Visites exceptionnelles Carrières souterraines dites « Caves Vaslins » Chinon

Tarifs : 3/5 € sous conditions – Gratuit -18 ans

A partir de 6 ans. Bonne forme physique. Tenue chaude et chaussures adaptées. Enfants ou petits diamètres crâniens : prévoir un bonnet.

Début : 2025-09-21T09:15:00 – 2025-09-21T16:45:00

Organisée par le Comité Départemental de Spéléologie 37 et Spéléo-Club de Touraine

Equipé d’un matériel sécurisé, partez à la découverte des souterrains et cavités de Chinon, riches d’histoires et de particularités rocheuses impressionnantes. Très rarement ouvertes aux publics cette visite exceptionnelle est à ne pas manquer.

Départ impasse des Caves Painctes – Se présenter 15 min avant le début de la visite.

Réservation obligatoire.

Les sous-sols de Chinon regorgent de souterrains et autres cavités. Les caves Vaslins, un réseau de galeries de plus de 5 km, sont les plus importantes et riches en histoire. On a beaucoup creusé dans les sous-sols de Chinon au fil des siècles pour extraire de précieux matériaux de construction, dont la pierre de tuffeau ou de millarge. À tel point que le patois local a inventé le terme de « piours » pour désigner ces forçats de l'excavation ! Il a même fallu une interdiction

de creuser au tout début du XIXe siècle pour éviter l’effondrement du piton rocheux où se dresse la forteresse ! Cette activité a laissé des traces et même des légendes, comme ce souterrain fantasmé reliant Chinon à La Roche-Clermault en passant sous la Vienne… En revanche, les immenses caves Vaslins qui s’étendent de la douve sèche de la forteresse jusqu’au secteur de l’église Saint-Étienne sont, elles, bien réelles. Ses galeries serpentaient initialement sur une longueur de plusieurs kilomètres. Ils ont été nombreux parmi ceux qui s’y aventuraient à perdre leur chemin ! L’accès libre interdit depuis 1921 On y accédait à l’origine par la rue du Collège puis, après un effondrement de date inconnue, l’entrée principale a été décalée à l’impasse des Caves Vaslins, perpendiculaire à la rue Jean-Jacques Rousseau. Si le site a longtemps été un pourvoyeur de matériaux comme en attestent les ornières de charrettes gravées sur le sol rocheux, on y a aussi entreposé du vin, mais aussi des gravats ou des déchets.

Au début du XXe siècle, c’était aussi un lieu prisé pour des rencontres plus interlopes.

Aujourd’hui, les caves Vaslins sont fermées au public. C’est le cas depuis 1921, date de l’effondrement d’une partie du coteau qui a emporté 40 maisons avec lui et qui a rendu le site dangereux. L’entrée se fait désormais de manière très encadrée et avec des spécialistes, à l’occasion des journées du Patrimoine par exemple, via les caves Painctes grâce à l’aménagement d’une nouvelle galerie. Ouvertures et visites exceptionnelles organisées par le Comité Départemental de Spéléologie 37 et Spéléo-Club de Touraine

