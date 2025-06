Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard ! Romans-sur-Isère 1 juillet 2025 07:00

Cet été, plongez dans l’histoire de cet incontournable du patrimoine romanais !

Partez à la découverte des merveilles conservées dans la Chapelle du Saint-Sacrement et dans la Grande sacristie !

Quai Ulysse Chevalier

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English : Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard !

This summer, immerse yourself in the history of this Romanesque landmark!

Discover the wonders preserved in the Chapelle du Saint-Sacrement and the Grande Sacristie!

German : Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard !

Tauchen Sie diesen Sommer in die Geschichte dieses unumgänglichen Bauwerks des romanischen Kulturerbes ein!

Entdecken Sie die Wunder, die in der Kapelle des Heiligen Sakraments und in der Großen Sakristei aufbewahrt werden!

Italiano : Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard !

Quest’estate immergetevi nella storia di questa parte fondamentale del patrimonio romanico!

Scoprite le meraviglie conservate nella Chapelle du Saint-Sacrement e nella Grande Sacristie!

Espanol : Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard !

Este verano, sumérjase en la historia de esta pieza clave del patrimonio románico

Descubra las maravillas conservadas en la Chapelle du Saint-Sacrement y la Grande Sacristie

