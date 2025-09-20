Visites exceptionnelles des caves de l’Hôtel d’Estienne de Saint-Jean Musée du Vieil Aix Aix-en-Provence

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:15:00

– Visites exceptionnelles des caves de l’Hôtel d’Estienne de Saint-Jean à l’occasion d’une campagne d’étude archéologique du bâti menée au cours de l’été 2025. Celles-ci se feront par groupe de huit personnes, pour une durée de 45 minutes.

Uniquement sur réservation au 04 42 91 88 74 ou animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr.

Créneaux horaires :

Samedi à : 15 h et 16h30

Dimanche à : 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 16h30

