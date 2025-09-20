Visites exceptionnelles des réserves Réserves du musée des Arts et Métiers Saint-Denis

Visites exceptionnelles des réserves 20 et 21 septembre Réserves du musée des Arts et Métiers Seine-Saint-Denis

Le lien d’inscription sera disponible ultérieurement. Accès: 218 av. du Président Wilson – 93200 Saint-Denis. À partir de 12 ans. Horaires de visites (samedi et dimanche) : 10h, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h et 15h30. Durée de la visite : 1h15.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

La majorité de la collection (80 000 objets et 15 000 dessins) que le musée des Arts et Métiers conserve se trouve dans des réserves, situées en Seine-Saint-Denis.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ce fabuleux lieu de mémoire et de recherche, mieux cerner les enjeux de la conservation préventive et vous émerveiller à la vue d’une collection titanesque !

Réserves du musée des Arts et Métiers 218 avenue du Président-Wilson 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.arts-et-metiers.net Fondé par l’abbé Grégoire en 1794, le Conservatoire national des arts et métiers (Paris IIIe) a pour vocation d’être le lieu où sont rassemblés tous les outils, les machines, les dessins et les livres utiles à l’évolution de la technique et au perfectionnement de l’industrie nationale. Aujourd’hui, le Conservatoire est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. À ce titre, le Musée des arts et métiers, service du Conservatoire, a pour mission de collecter, conserver et diffuser les œuvres constituant le patrimoine scientifique et technique. Le Musée des arts et métiers est localisé en deux endroits, le musée à Paris et les réserves du musée à Saint-Denis. Ces réserves, réalisées par l’architecte François Deslaugiers dans le cadre de la rénovation du Musée des arts et métiers et inaugurées en 1994, sont spécialisées dans la conservation de collections patrimoniales : inventaire, recherche scientifique, restauration des objets, prises de vue photographiques et préparation d’exposition. Avec ses 80 000 objets et dessins conservés, les réserves du Musée des arts et métiers s’ouvrent au public pour lui faire découvrir ce bâtiment exceptionnel et les trésors accumulés depuis le XVIIe siècle. RER B La Plaine-Stade de France RER D Stade de France – Saint-Denis Bus 153, 302

©Musée des arts et métiers-Cnam/photo Luc Boegly