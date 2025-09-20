Visites exclusives de la Chocolaterie A. Morin Chocolaterie A. Morin Donzère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Chocolaterie A. Morin ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite immersive au cœur de son savoir-faire artisanal. Fondée en 1958 et nichée à Donzère, cette maison familiale vous invite à découvrir les coulisses de la fabrication de ses chocolats d’exception.

Au programme :

• Une visite guidée exclusive des ateliers de production, où tradition et innovation se rencontrent

• Des explications passionnantes sur le parcours du cacao, de la fève à la tablette

• Une rencontre avec les artisans chocolatiers qui perpétuent un savoir-faire transmis depuis quatre générations

Et pour ravir vos papilles : la visite se conclura par une dégustation gourmande de chocolats.

Chocolaterie A. Morin 640 Chemin du Plan, 26290 Donzère Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 51 60 76 https://chocolaterie-morin.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://my.weezevent.com/visite-chocolaterie-amorinu00d7 »}] Présence d’un parking

À 10 min de la sortie d’autoroute Montélimar Sud & Bollène

