Visites exclusives de la Chocolaterie Morin Chocolaterie Morin Donzère

Informations pratiques

Donzère

Visites exclusives de la Chocolaterie Morin

Chocolaterie Morin 640 Chemin du Plan Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Chocolaterie Morin ouvre exceptionnellement ses portes pour faire découvrir les coulisses de sa fabrication et son savoir-faire familial, transmis depuis quatre générations.

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Chocolaterie Morin 640 Chemin du Plan Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 60 76 info@chocolaterie-morin.com

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English :

%C0 To mark European Heritage Days, Chocolaterie Morin is opening its doors for a special event to give visitors a behind-the-scenes look at its production process and its family-run expertise, passed down through four generations.

L’événement Visites exclusives de la Chocolaterie Morin Donzère a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence