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Visites exclusives de la Chocolaterie Morin Chocolaterie Morin Donzère

samedi 19 septembre 2026 · Chocolaterie Morin · Donzère

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chocolaterie Morin
Adresse
640 Chemin du Plan
Ville
26290 Donzère
Département
Drôme
Tarif

Donzère

Visites exclusives de la Chocolaterie Morin

Chocolaterie Morin 640 Chemin du Plan Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Chocolaterie Morin ouvre exceptionnellement ses portes pour faire découvrir les coulisses de sa fabrication et son savoir-faire familial, transmis depuis quatre générations.
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Chocolaterie Morin 640 Chemin du Plan Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 60 76  info@chocolaterie-morin.com

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English :

%C0 To mark European Heritage Days, Chocolaterie Morin is opening its doors for a special event to give visitors a behind-the-scenes look at its production process and its family-run expertise, passed down through four generations.

L’événement Visites exclusives de la Chocolaterie Morin Donzère a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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