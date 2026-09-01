Visites exclusives de la Chocolaterie Morin Chocolaterie Morin Donzère
samedi 19 septembre 2026 · Chocolaterie Morin · Donzère
Informations pratiques
Donzère
Visites exclusives de la Chocolaterie Morin
Chocolaterie Morin 640 Chemin du Plan Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Chocolaterie Morin ouvre exceptionnellement ses portes pour faire découvrir les coulisses de sa fabrication et son savoir-faire familial, transmis depuis quatre générations.
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Chocolaterie Morin 640 Chemin du Plan Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 60 76 info@chocolaterie-morin.com
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English :
%C0 To mark European Heritage Days, Chocolaterie Morin is opening its doors for a special event to give visitors a behind-the-scenes look at its production process and its family-run expertise, passed down through four generations.
L’événement Visites exclusives de la Chocolaterie Morin Donzère a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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