Visites express du musée de la tapisserie Jean Lurçat Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine Angers

Visites express du musée de la tapisserie Jean Lurçat 20 et 21 septembre Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites brèves en continu autour de l’oeuvre de Jean Lurçat le « Chant du Monde »

Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine 4 Boulevard Arago, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241241845 https://musees.angers.fr/les-lieux/musee-jean-lurcat-et-de-la-tapisserie-contemporaine/le-lieu/index.html L’hôpital Saint-Jean, remarquable ensemble architectural du XIIe siècle, abrite depuis 1968, dans l’ancienne salle des malades « le Chant du Monde » de Jean Lurçat (1957-1966). Manifeste d’un artiste engagé, écho contemporain à la tenture de « L’Apocalypse », cet ensemble de dix tapisseries constitue une vision épique, poétique, symbolique et humaniste du XXe siècle. Les tapisseries, peintures, dessins et céramiques de Jean Lurçat viennent compléter la présentation de cet artiste majeur de la renaissance de la tapisserie française. Des expositions temporaires entrent en écho, toute l’année, avec les collections permanentes.

Musées d’Angers