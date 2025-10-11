Visites Famille de l’expo Voir la mer MAIF Social Club Paris

Visites Famille de l’expo Voir la mer MAIF Social Club Paris samedi 11 octobre 2025.

Nos médiatrices vous proposent une déambulation pour découvrir en famille de manière ludique et conviviale les artistes de l’exposition Voir la mer.

Chaque moussaillon se verra remettre un livret-jeux qu’il pourra compléter après la visite pour redécouvrir les œuvres en s’amusant.

Toute personne suivant la visite guidée doit réserver une place (enfants et accompagnateurs).

Retrouvez toutes les visites guidées de l’expo : tout-petits, familles, adultes, gustatives, contées, musicales sur la page programmation

L’exposition « Voir la mer » se visite aussi sans réservation, en dehors des visites guidées.

Une visite guidée de l’exposition « Voir la mer » pour profiter d’un moment en famille.

Du samedi 11 octobre 2025 au samedi 28 mars 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-03-29T00:59:59+01:00

Date(s) :

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/visites-famille-de-lexpo-voir-la-mer/