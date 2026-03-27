Visites Familles à la cathédrale Notre-Dame

16 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25

Un temps de découverte à partager ensemble, pour petits et grands.

À l’occasion des vacances de Pâques, la cathédrale de Chartres propose des visites spécialement conçues pour les enfants et les familles, afin de découvrir ce monument emblématique de manière accessible et conviviale. Ces visites offrent une occasion privilégiée de porter un regard nouveau sur la cathédrale et de vivre un moment culturel en famille. Les places étant limitées, la réservation est indispensable. .

16 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 21 75 02 visites.cathedrale@diocesechartres.fr

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English :

A time of discovery to share together, for young and old alike.

L’événement Visites Familles à la cathédrale Notre-Dame Chartres a été mis à jour le 2026-03-27 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES