Visites flash 45 minutes La cathédrale Saint-Julien Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Visites flash 45 minutes La cathédrale Saint-Julien Maison du Pilier-Rouge Le Mans dimanche 12 avril 2026.
Visites flash 45 minutes La cathédrale Saint-Julien
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12 15:45:00
Date(s) :
2026-04-12
La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre… et de France.
Votre guide sera Mélanie Audouit
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visites flash 45 minutes La cathédrale Saint-Julien Le Mans a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- La Dame de Shanghai, Les Cinéastes, Le Mans 30 mars 2026
- Demasiado Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans 31 mars 2026
- Sois parfaite et t’es toi! Comédie Le Mans Le Mans 31 mars 2026
- Histoires de fausses nouvelles Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans 1 avril 2026
- Le Matin des tout-petits C’est pour rire Médiathèque Vergers Le Mans 1 avril 2026