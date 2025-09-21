Visites » flash » à l’Hôtel Gédéon de Forceville Hôtel Gédéon de Forceville Amiens

Visites » flash » à l'Hôtel Gédéon de Forceville
Dimanche 21 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:15:00 – 2025-09-21T10:35:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T16:50:00

Au XIXe siècle, le banquier Gédéon de Forceville est passionné d’art. Également sculpteur autodidacte, il confie la construction et la décoration de son hôtel particulier à de jeunes talents locaux. Laissez-vous conter sa vie, son hôtel particulier et son œuvre à travers une visite « flash ».

Hôtel Gédéon de Forceville 35, rue Lamarck 80 000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322718080 http://www.somme.fr Cet hôtel particulier a été commandé par le sculpteur Gédéon de Forceville, au début du 19e siècle. Cette belle demeure accueille régulièrement des événements culturels gratuits. Site accessible aux horaires d’ouverture.

Journées européennes du patrimoine 2025

