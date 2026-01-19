Visites flash à petits pas Musée de Préhistoire Carnac
Visites flash à petits pas
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan
Début : 2026-02-19 11:00:00
fin : 2026-03-05 11:30:00
2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05
Les objets du musée recèlent bien des secrets. Suivez les pas des médiateurs à la rencontre des femmes et des hommes de la Préhistoire. Sans réservation
Spécialement pour les enfants.
Gratuit, sans réservation. .
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
