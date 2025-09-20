Visites Flash > À travers les œuvres de Paul Day, découvrons l’architecture romane Musée des Beaux-Arts Beaune

Visites Flash > À travers les œuvres de Paul Day, découvrons l’architecture romane

Musée des Beaux-Arts 6 Boulevard Perpreuil Beaune Côte-d’Or

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Visite Flash À travers les œuvres de Paul Day, découvrons l’architecture romane Bas-reliefs, arcades, volumes massifs… L’œuvre sculptée de Paul Day résonne étonnamment avec la force et l’austérité de l’architecture romane. Une visite qui met en lumière le dialogue entre art contemporain et héritage roman. .

Musée des Beaux-Arts 6 Boulevard Perpreuil Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 98 70 culture@mairie-beaune.fr

