Visites flash animée Aliçe et les drôles d’oiseaux (vacances d’hiver) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Visites flash animée Aliçe et les drôles d’oiseaux (vacances d’hiver)

Du 14/02 au 28/02/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 15h à 15h30. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-28 15:30:00

2026-02-14

Le Muséum d’Histoire Naturelle vous propose une visite flash animée autour de l’exposition Aliçe et les drôles d’oiseaux .Enfants

Suivez le lapin et ne soyez pas en retard !



Le Muséum vous invite à découvrir la nouvelle exposition temporaire Aliçe et les drôles d’oiseaux lors d’une visite ludique pour petits et grands. Cette déambulation loufoque et poétique croisera les sciences naturelles et les œuvres de l’artiste plasticien Bernard Briançon.



• Gratuit Pour toutes et tous à partir de 6 ans Les enfants doit être accompagnés

• Durée 30 min.

• Réservation conseillée au 04 91 14 59 55 (le matin du lundi au vendredi)

• Présentation 15 minutes avant le début de la visite (réattribution des places en cas d’absence) .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 50

English :

The Muséum d’Histoire Naturelle offers you an animated flash visit to the Aliçe et les drôles d’oiseaux exhibition.

L’événement Visites flash animée Aliçe et les drôles d’oiseaux (vacances d’hiver) Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-07 par Ville de Marseille