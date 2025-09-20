Visites-flash – Archi Louvre-Lens Louvre-Lens Lens

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:15:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T17:45:00

En 30 minutes, découvrez les principales caractéristiques du bâtiment du musée, dont les lignes épurées ont été imaginées par l’agence d’architectes japonais SANAA, qui résonne magnifiquement avec le parc.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 11h15, 14h15, 15h15, 17h15

Pour tous

Durée : 30 min

Rendez-vous dans le hall, au point de départ des visites guidées.

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France Moyen d´accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.

© Louvre-Lens / Frédéric Iovino