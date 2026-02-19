Visites flash au Musée Guerre et Paix Musée Guerre et Paix Novion-Porcien

Visites flash au Musée Guerre et Paix

Envie de visiter une partie du musée ou d’en savoir plus sur un sujet ? Les visite flash sont faites pour vous ! Voici les dates et les sujets abordés durant celles-ci Les 25, 27 février et 1er mars à 10h30 Visite guidée flash de l’exposition pacifiste ! Une autre histoire du courage Le 1er mars à 14h visite guidée flash, affronter l’hiver en temps de guerre durée 30 minutes Tout public

Musée Guerre et Paix Impasse du Musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

English :

Want to visit a specific part of the museum or find out more about a particular subject? Flash visits are for you! Here are the dates and topics covered: February 25, 27 and March 1 at 10:30 a.m.: Flash guided tour of the pacifist exhibition! Another history of courage March 1 at 2pm: Flash guided tour, facing winter in wartime duration: 30 minutes All public

