Visites flash « Ça bouge sur les vases ! » avec Sarah Busschaert, responsable scientifique du musée Musée départemental de la céramique à Lezoux Lezoux

Visites flash « Ça bouge sur les vases ! » avec Sarah Busschaert, responsable scientifique du musée 20 et 21 septembre Musée départemental de la céramique à Lezoux Puy-de-Dôme

Visites gratuites, sur réservation

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visites guidées flash « Ça bouge sur les vases ! » accomagnées de Sarah Busschaert, responsable scientifique du musée.

Ces journées mettent à l’honneur l’artiste Simon Geneste et son exposition LEZOULLYWOOD !

Lors de sa résidence, il s’est inspirés des céramiques sigillées du musée et a vu sur ces vases, non pas des motifs figés, mais des décors en mouvement… De là, a germé une question drôle et perspicace : et si les Gallo-Romains étaient les ancêtres du cinéma ?

En contrepoint des créations contemporaines de Simon Geneste, cette mini-visite expose la façon dont les artisans de l’Antiquité ont mis en scène l’action et fait vivre leurs personnages, bien avant l’invention de l’animation.

15 h 30 et 17 h 30- Tout public, sur réservation

Musée départemental de la céramique à Lezoux 39 rue de la République 63190 Lezoux Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 73 42 42 https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/ https://www.facebook.com/LeMDCL63;https://www.instagram.com/musee_ceramique_lezoux/ [{« type »: « phone », « value »: « 0473734242 »}, {« type »: « link », « value »: « https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr »}] Capitale antique de la poterie sigillée, Lezoux s’est doté d’un lieu de mémoire à la hauteur de son patrimoine archéologique. Installé dans une ancienne fabrique superbement réhabilitée, le Musée de la céramique propose une approche didactique et ludique de ce prestigieux passé.

Musée départemental de la Céramique : 39 rue de la République 63190 Lezoux Latitude : 45,82619 Longitude : 3,384563 Parking voitures, camping-cars et bus gratuits, espace extérieur pour le pique-nique, accessibilité et label pour les personnes porteuses d’un handicap.

