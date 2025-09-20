Visites Flash « Claudel-Rodin » Musée des beaux-arts de Calais Calais

Visites Flash « Claudel-Rodin » 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts de Calais Pas-de-Calais

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

À dix-neuf ans, Camille Claudel entre dans l’atelier de Rodin. Elle devient son assistante, sa maîtresse, son modèle et sa muse. Les deux artistes entament une relation fusionnelle et tourmentée qui les marquera à jamais. Ils partagent ateliers et modèles, travaillent en harmonie et s’influencent l’un l’autre. Focus sur leur influence respective et sur l’œuvre « Buste de Camille Claudel » sculpté par Rodin en 1884.

Au rez-de-chaussée du musée, la salle consacrée à Auguste Rodin est entièrement rénovée. Elle est à découvrir à partir du 17 mai 2025. Reconnu comme le père de la sculpture moderne, l'artiste a répondu à la commande de la Ville de Calais en 1884 pour la réalisation du célèbre "Monument aux Bourgeois de Calais" que l'on peut admirer aujourd'hui aux pieds du beffroi.

Les nouvelles galeries du musée consacrées aux collections Beaux-Arts ont été inaugurées il y a deux ans. 250 œuvres y sont à découvrir dans un parcours qui nous plonge dans l’histoire de l’art. Une dizaine de thématiques expliquent l’évolution des goûts artistiques, notamment aux XIXe et XXe siècles.

A l’étage, ouvert sur le hall, le musée déploie quatorze œuvres contemporaines de grand format, essentiellement des sculptures, créées entre 1970 et 2010. Leurs auteurs prolongent la réflexion sur la place de l’art dans l’espace public, ouverte un siècle plus tôt par Rodin. Parking gratuit

Journées européennes du patrimoine 2025

© Charles Delcourt