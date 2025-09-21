Visites Flash Collégiale, Tapisseries et Appartements du Doyen Impasse Notre-Dame Beaune

Impasse Notre-Dame Collégiale Notre-Dame Beaune Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

Découvrez la collégiale et ses tapisseries à travers des visites flash.

À titre exceptionnel, les anciens appartements privés du doyen des chanoines ouvrent également leurs portes aux visiteurs. Ces lieux, ornés de boiseries du XVIII siècle et enrichis de quelques œuvres d’art, révèlent un patrimoine habituellement fermé au public. Visites flash, sans inscription préalable. .

Impasse Notre-Dame Collégiale Notre-Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté culture@mairie-beaune.fr

