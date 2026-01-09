Visites flash contée Le premier hiver de Renardo (vacances d’hiver) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Visites flash contée Le premier hiver de Renardo (vacances d’hiver)

Du 14/02 au 28/02/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-14

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-14

Visite flash au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) pendant les vacances d’hiver.Familles

Visite flash contée Le premier hiver de Renardo



Assez grand pour quitter le cocon familial, Renardo part en quête d’un terrier et croise de nombreux animaux qui se préparent à l’arrivée du froid. Entre ceux qui fuient, ceux qui se cachent et ceux qui se reposent au chaud, Renardo sera-t-il le seul à s’aventurer dehors ?



• Pour toutes et tous de 3 à 6 ans, accompagné d’un adulte maximum

• Durée 20 30 min

• Inscription par téléphone du lundi au vendredi matin 04 91 14 59 55

• Présentation 15 minutes avant le début de la visite (réattribution des places en cas d’absence)

• Jauge 8 enfants .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flash visit to the Marseille Natural History Museum (MHNM) during the winter vacations.

L’événement Visites flash contée Le premier hiver de Renardo (vacances d’hiver) Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-07 par Ville de Marseille