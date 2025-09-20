Visites flash de la chapelle Saint-Antonin Couvent des Jacobins Toulouse

Gratuit. Sans réservation. A partir de 8 ans. Durée : 15 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T16:45:00

⛪ Chapelle remarquable du Couvent des Jacobins – Visite courte

Un aperçu éclairé de l’histoire et de l’iconographie de cette chapelle remarquable du Couvent des Jacobins.

En 15 minutes, laissez-vous guider à travers ses peintures murales et les symboles qui en font un trésor du patrimoine toulousain.

Couvent des Jacobins Allée Maurice Prin, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Joyau de l'art médiéval à l'histoire riche et mouvementée et témoin de la vie des frères Dominicains, le Couvent des Jacobins est également un lieu culturel à la programmation variée. De la visite guidée traditionnelle ou insolite aux spectacles, en passant par des expositions et des ateliers Découverte pour les familles, le site réserve plein de surprises ! Métro : ligne A – station Capitole ou Esquirol.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Rémi Bénali