Visites-flash de la Galerie du temps Louvre-Lens Lens

Visites-flash de la Galerie du temps 20 et 21 septembre Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T17:45:00

Accompagnés d’un guide conférencier du musée, découvrez les secrets d’une sélection de chefs-d’œuvre de la Galerie du temps.

Pour tous

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 10h15, 13h45, 14h45, 15h45, 16h15

Durée : 30 min

Rendez-vous dans le hall, au point de départ des visites guidées.

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d´accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Louvre-Lens / Manuel Cohen