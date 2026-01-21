Visites Flash de l’exposition Comédie animale. Le bestiaire animé de Benjamin Rabier Le Grand Off de la bande dessinée Vaisseau Moebius Angoulême

Visites Flash de l’exposition Comédie animale. Le bestiaire animé de Benjamin Rabier Le Grand Off de la bande dessinée

Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31

Visite de 30 minutes de l’exposition.

.

Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 mdesport@citebd.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

30-minute tour of the exhibition.

L’événement Visites Flash de l’exposition Comédie animale. Le bestiaire animé de Benjamin Rabier Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême