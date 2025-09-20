Visites flash de l’exposition « De pierre et de papier, l’œuvre de la marquise de Maillé au service du patrimoine » Cité épiscopale Meaux

Rendez-vous : musée Bossuet. Durée : env. 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Par l’équipe de la Cité épiscopale – Musée Bossuet

Accompagnés par un membre de l’équipe scitifique du musée, découvrez à travers cette exposition le le destin et l’action excepitonels de la marquise de Maillé (1896 – 1972).

Co-fondatrice de l’Association de la Sauvegarde de l’Art français et fervente défenseuse du patrimoine, elle a grandement participé à la protection et à la restauration d’édifices historiques partout en France et en particulier en Seine-et-Marne et dans le pays de Meaux qu’elle a visité à plusieurs reprises.

Une exposition labelisée d’intérêt national par le ministère de la Culture.

Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France La cité épiscopale de Meaux, correspond à l'ancien quartier ecclésiastique de la ville au Moyen âge et sous l'ancien régime. Ses principaux monuments sont la cathédrale Saint-Etienne, l'ancien palais épiscopal (actuel musée Bossuet), l'ancien jardin de l'évêché, le bâtiment du Vieux Chapitre. Par le nord, la Cité épiscopale jouxte l'ancien rempart de la ville qui remonte à l'époque gallo-romaine.

Visite commentée sur la marquise de Maillé

crédit : musée Bosuet, Meaux