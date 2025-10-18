Visites flash de l’exposition Materia La Fabrique Rêves de Ville Le Mans
Visites flash de l’exposition Materia La Fabrique Rêves de Ville Le Mans samedi 29 novembre 2025.
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2026-01-10 15:45:00
2025-11-29 2025-12-13 2026-01-10
Tout public, durée 45 min.
Cette courte visite mettra à l’honneur de nouvelles écoconstructions inédites aux architectures contemporaines en terre, pierre et fibres végétales.
Sur réservation lafabrique@lemans.fr ou 02 43 47 46 40 .
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
English :
Flash tours of the Materia exhibition
German :
Flash-Touren durch die Ausstellung Materia
Italiano :
Visite flash alla mostra Materia
Espanol :
Visitas relámpago a la exposición Materia
