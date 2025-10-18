Visites flash de l’exposition Materia La Fabrique Rêves de Ville Le Mans

Visites flash de l’exposition Materia

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2026-01-10 15:45:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-13 2026-01-10

Visites flash de l’exposition Materia

Tout public, durée 45 min.

Cette courte visite mettra à l’honneur de nouvelles écoconstructions inédites aux architectures contemporaines en terre, pierre et fibres végétales.

Sur réservation lafabrique@lemans.fr ou 02 43 47 46 40 .

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

English :

Flash tours of the Materia exhibition

German :

Flash-Touren durch die Ausstellung Materia

Italiano :

Visite flash alla mostra Materia

Espanol :

Visitas relámpago a la exposición Materia

L’événement Visites flash de l’exposition Materia Le Mans a été mis à jour le 2025-10-21 par CDT72