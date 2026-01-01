Visites flash de l’exposition Materia La Fabrique Rêves de Ville Le Mans
Visites flash de l’exposition Materia La Fabrique Rêves de Ville Le Mans samedi 10 janvier 2026.
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe
Début : 2026-01-10 15:00:00
fin : 2026-01-10 15:45:00
2026-01-10
Tout public, durée 45 min.
Cette courte visite mettra à l’honneur de nouvelles écoconstructions inédites aux architectures contemporaines en terre, pierre et fibres végétales.
Sur réservation lafabrique@lemans.fr ou 02 43 47 46 40 .
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
English :
Flash tours of the Materia exhibition
